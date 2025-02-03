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Бобры в Чехии построили плотины и за два дня сэкономили властям $1,2 млн

Животные восстановили экосистему парка, над проектом которой власти трудились более 7 лет.
Ирина Егорова 2025-02-03 22:27:22
© Фото: IMAGOA. von Dueren, Global Look Press

Бобры в Чехии за два дня построили несколько плотин в ландшафтном парке в заповедной зоне Брды, которые собирались устанавливать местные власти для восстановления экосистемы. Таким образом, животные сэкономили властям до 121 миллиона рублей ($1,2 млн), которые бы ушли на получение разрешения, строительство и разработку самого проекта. Об этом сообщает чешский телеканал CT24.

Отмечается, что бобры выбрали идеальное место для возведения плотин и построили ее в течение двух дней. Хотя переговоры по восстановлению естественного характера водно-болотных угодий у чешских властей длились семь лет.

Теперь благодаря труду млекопитающих здесь будут созданы  благоприятные условия для всех обитателей водно-болотных угодий, добавили экологи.

Ранее из-за построенной бобрами плотины остались без света четыре населенных пункта в Ленинградской области. Грызуны сточили деревья, которые во время падения повредили линии электропередачи. 

#проект #экология #чехия #плотина #бобры
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