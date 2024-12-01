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Четыре населенных пункта в Ленобласти остались без света из-за бобров

Специалисты, выехав на устранение проблемы, обнаружили только выстроенную плотину, которая помешала работе.
Карина Тазетдинова 2024-12-01 11:20:04
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: rosseti_lenenergo, Telegram

Россети по Ленинградской области сообщили, что бобры оставили без света четыре населенных пункта: Черенцово, Октябренок, Халезево и Туравкино. Дело в том, что грызуны сточили деревья, которые во время падения повредили линии электропередачи.

«Бобры стачивали деревья, которые при падении повредили линию электропередачи, оставив без света жителей поселка Черенцово и трех деревень: Октябренок, Халезево и Туравкино», — следует из заявления.

Кроме того, специалисты, выехав на устранение этой проблемы, обнаружили только выстроенную плотину, из-за которой затопило некоторые участки леса. Также она мешала проезду работников Россетей и проведению работ.

Чтобы добраться до линии электропередачи специалистам пришлось использовать экскаватор. Отмечается, что животные при разборе плотины не пострадали, а энергетики смогли восстановить электроснабжение.

#Санкт-Петербург #Россети #Ленобласть #линии электропередач #бобры
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