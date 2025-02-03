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Мощная бомба и двое погибших: что произошло в ЖК «Алые Паруса»

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Константин Герцев 2025-02-03 22:10:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следователи продолжают выяснять обстоятельства взрыва в московском жилом комплексе «Алые Паруса». По предварительным данным, бомба мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте сдетанировала в момент, когда жильцы дома вышли из лифта и направлялись к выходу.

В МВД сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, еще четыре получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивают как тяжелое.

Правоохранители установили, что бомбу заложили сегодня утром в мягкой мебели в холле. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Жертвой трагедии стал глава Федерации бокса ДНР и один из создателей добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. За его жизнь несколько часов боролись врачи.

Стоит отметить, что это не первое убийство на территории жилого комплекса. В апреле 2021-го в фитнес-клубе застрелили известного в криминальных кругах «вора в законе» Алика Рыжего. По словам местных жителей, с тех пор охрану ЖК не усиливали. 

В подготовке покушения на Армена Саркисяна, считает следствие, было задействовано несколько человек. На месте ЧП продолжают работать правоохранители. В подъезд, где произошел взрыв, вход ограничен.

#Москва #взрыв #ЧП #Уголовное дело #следствие #алые паруса
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