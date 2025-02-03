Мощная бомба и двое погибших: что произошло в ЖК «Алые Паруса»

Следователи продолжают выяснять обстоятельства взрыва в московском жилом комплексе «Алые Паруса». По предварительным данным, бомба мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте сдетанировала в момент, когда жильцы дома вышли из лифта и направлялись к выходу.

В МВД сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, еще четыре получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивают как тяжелое.

Правоохранители установили, что бомбу заложили сегодня утром в мягкой мебели в холле. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Жертвой трагедии стал глава Федерации бокса ДНР и один из создателей добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. За его жизнь несколько часов боролись врачи.

Стоит отметить, что это не первое убийство на территории жилого комплекса. В апреле 2021-го в фитнес-клубе застрелили известного в криминальных кругах «вора в законе» Алика Рыжего. По словам местных жителей, с тех пор охрану ЖК не усиливали.

В подготовке покушения на Армена Саркисяна, считает следствие, было задействовано несколько человек. На месте ЧП продолжают работать правоохранители. В подъезд, где произошел взрыв, вход ограничен.