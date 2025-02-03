Жильцы ЖК «Алые Паруса» до вечера не смогут вернуться в свои квартиры. Об этом «Звезде» рассказала радиоведущая Алла Довлатова. Она стала очевидицей трагических событий.

«Я там была в этот момент, я выходила, был взрыв на первом этаже, отключены были лифты, все ходили пешком. Огромное количество МЧС, пожарные, скорая. Сказали, что до вечера домой не возвращаться», - рассказала Довлатова.

Мощный взрыв прогремел в холле элитного жилого комплекса этим утром. По предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали.

На месте работают представители оперативных служб и ведомств. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как убийство, совершенное общеопасным способом. Кроме того, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее здание ЖК и ближайшие парковки обследовали кинологи на случай обнаружения других взрывных устройств.