Число пострадавших в ДТП под Кингисеппом выросло до 13

В результате сильнейшего столкновения автобуса и снегоуборочной машины пострадали 13 человек, еще двое погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ленинградской области.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

Также спасатели ликвидировали последствия ДТП на дороге. По данным ведомства, устраняли последствия 19 специалистов и семь единиц техники.

Напомним, что авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва» около 22 часов 45 минут. Личности двух погибших устанавливаются.