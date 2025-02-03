В Ленинградской области столкнулись снегоуборочная машина и автобус

В Кингисеппском районе Ленинградской области столкнулись междугородний автобус и снегоуборочная машина, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва».

«Сегодня около 22.45 на 133 километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работаю сотрудники ГАИ. Устанавливаются личности двух погибших и выясняются все обстоятельства произошедшего.