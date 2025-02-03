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В Ленинградской области столкнулись снегоуборочная машина и автобус

Столкновение произошло на 133-м километре трассы «Нарва».
Виктория Бокий 2025-02-03 00:31:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Кингисеппском районе Ленинградской области столкнулись междугородний автобус и снегоуборочная машина, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва».

«Сегодня около 22.45 на 133 километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работаю сотрудники ГАИ. Устанавливаются личности двух погибших и выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Ленинградская область #авария #ДТП #автобус #кингисепп #ГАИ
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