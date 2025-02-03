Сегодня в Брюсселе прошла неформальная встреча лидеров стран Европейского союза. Она была посвящена теме коллективной обороны. На мероприятие пригласили генерального секретаря НАТО Марка Рютте и британского премьер-министра Кира Стармера. Западные политики, обеспокоенные заявлениями президента США Дональда Трампа о наметившихся мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса, искали выгодное для них решение.

Перед началом заседания французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Европе стоит задуматься о своей безопасности, возможно, без оглядки на Соединенные Штаты.

«То, что происходит сейчас на Украине и в США, подталкивает европейцев к тому, чтобы стать более сплоченными и более активными в вопросе коллективной безопасности. Европейцы должны пойти дальше в инвестициях в свою оборонную промышленность», - сказал он.

Приглашенный на встречу британский премьер еще накануне определил цель своего визита - усиление давления на Россию и расширение санкций. Но, как отметили в Кремле, здесь нет ничего нового. Лондон по-прежнему навязывает партнерам конфронтационную линию по Украине.

«Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Направление динамики признал и генсек НАТО. Он заявил, что фронт движется в "неправильном направлении", и призвал повысить расходы на оборону. А глава евродипломатии Кая Каллас еще перед заседанием напомнила, что увеличение военных трат не должно останавливаться прежде всего в отношении Украины, куда уже вложены колоссальные деньги.

Но, где брать деньги на поддержку Киева, не знают даже «рулевые» экономического локомотива Европы. На фоне надвигающихся выборов канцлер ФРГ Олаф Шольц обозначает позицию: немецкие деньги - народу Германии.

И эта неразбериха происходит на фоне громкого скандала, который разжег Владимир Зеленский. Он сказал, что из 177 миллиардов долларов американской помощи до Киева дошли лишь 75. Сумма пропавших денег настолько велика, что без внимания команды Дональда Трампа это заявление не осталось. Однако эксперты считают, что все это - большая игра с очевидным результатом.

«Изображает из себя наивного человека, не понимающего, куда же ушли деньги. Они ушли туда, куда надо. Многие кредиты, которые называются помощью Украине, и не выходят за пределы США, стран "семерки", ЕС и НАТО. Они остаются там. Но на Украину вешается колоссальный долговой груз, который потянуть не в состоянии», - отмечает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Впрочем, Владимир Зеленский уже для НАТО является «отработанным материалом». Такой сенсационный пресс-релиз сегодня опубликовали в Службе внешней разведки России. По информации поступающей в СВР, в Североатлантическом альянсе задумываются о смене украинской власти с целью заморозки конфликта.