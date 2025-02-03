Ветеран Мария Рохлина рассказала, как спасала засыпанного землей бойца

До победы в Великой Отечественной войне осталось 95 дней. Телеканал «Звезда» начал обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней до Победы» будут представлены воспоминания ветеранов. Сегодня о другой стороне фронта, той, где отважные женщины поднимают бойцов на ноги, рассказала Мария Рохлина.

Во время Курской битвы она вместе с военными заметила «шевелящуюся землю». Там оказался боец Шевцов, которому достался большой окоп. Чтобы ему было видно бой, туда друг на друга поставили снарядные ящики. Именно они спасли его, когда немецкий танк давил советские укрепления. Ящики выдержали, а Шевцова засыпало землей.

«Стали с этого поля убирать трупы. Увидели, что в одном месте шевелится земля. И оттуда его извлекли. Он был в плохом сознании», - вспоминает Мария Михайловна.

Своей заботой ей удалось спасти героя.

«Глаза протирала, уши. Помогла ему выжить», - говорит ветеран.

Как санитарка Мария Рохлина мужественно справлялась со многими испытаниями: от собственного ранения до спасения людей во время Сталинградской битвы.

Напомним, ранее брянский партизан Алексей Панкратов рассказал, как трижды участвовал в операциях не реке Десна. Ветеран-фронтовик поделился своими воспоминаниями о взрыве железнодорожного моста.