Ветеран ВОВ Панкратов рассказал, как взрывали ж/д мост на реке Десна

Брянский партизан Алексей Панкратов рассказал, как трижды участвовал в операциях не реке Десна. В рамках проекта «100 дней Победы», который запустил телеканал «Звезда» ветеран-фронтовик поделился своими воспоминаниями о взрыве железнодорожного моста.

«Я трижды там участвовал. Первый раз "языка" брали. Второй раз - с западного фронта прибыли товарищи с большой земли, и готовили взрыв моста. В течении часа раздалась команда отходить в укрытые места, мост будет взорван», - рассказал ветеран.

Также он поделился историей, как летом 1942-го года немцы захватили школу в Брянской области, где размещались полицейские отряды.

«Немецкие приспешники, арестовали отца моего и моего брата Сергея. Партизаны начали наступать на населенный пункт. При захвате школы, были перестрелки между полицией и партизанами. После освобождения отец был дома, а Сережка с партизанами ушел в лес», - вспомнил Панкратов.

До победы в Великой Отечественной Войне осталось 98 дней. Телеканал «Звезда» запустил обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта «100 дней до Победы» ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.