Ульянов раскрыл детали предстоящего визита Гросси в Москву

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время предстоящего визита в Москву планирует обсудить положение дел на Запорожской атомной электростанции (АЭС), ситуацию с ядерной безопасностью, работу специалистов МАГАТЭ и обсудить отчетность секретаря МАГАТЭ перед советом управляющих.

«К этой отчетности у нас есть немалые замечания. Все это будет обсуждаться», - рассказал «Звезде» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он добавил, что у Гросси нет неопровержимых доказательств, даже когда виден дрон, совершающий нападение, что осложняет процесс установления виновной стороны.

«Даже когда виден дрон, совершающий нападение, он не может уверено сказать, какой стране он принадлежит и кто им управляет. Максимум, что он может делать и на что он идет, он обрисовывает острую ситуацию. Например, когда 10 декабря украинский дрон ударил в бронированный автомобиль МАГАТЭ. Гросси доложил управляющему совету, что этот дрон прилетел со стороны, где находились вооруженные силы Украины. При этом он назвал направление, но не сказал что это были украинцы», - отметил Ульянов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в начале февраля посетит Россию. Планируется его встреча с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым, с которым он обсудит безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ранее Гросси заявлял, что обстановка вокруг атомной электростанции остается напряженной в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. ЗАЭС находится на правом берегу Днепра вблизи города Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.