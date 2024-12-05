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Глава МАГАТЭ назвал напряженной ситуацию вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси заявил, что хочет обсудить с российской и украинской сторонами ситуацию с электроснабжением ЗАЭС.
Игнат Далакян 2024-12-05 11:22:30
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается напряженной и нестабильной, пока поблизости от станции ведутся боевые действия. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия все еще идут в регионе», - цитирует РИА Новости главу МАГАТЭ.

Он также добавил, что нельзя сказать, что ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Рафаэль Гросси также выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с электроснабжением Запорожской АЭС. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. ЗАЭС находится на правом берегу Днепра вблизи города Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.

Ранее на Запорожской атомной электростанции ввели в строй отключенную высоковольтную линию. Она была отключена действием автоматики 30 ноября.

#МАГАТЭ #энергодар #Атомная электростанция #заэс #рафаэль гросси
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