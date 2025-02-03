Эксперт: попытка переворота привела к консолидации грузин вокруг власти

Организаторам протестов в Грузии не удалось расшатать государственную власть и общественное мнение. Более того, преобладающая часть населения консолидировалась вокруг правительства страны и его политики. Об этом в беседе со «Звездой» заявил экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

«Грузинские власти не потеряли контроль над ситуацией. Они сумели заставить организаторов протестов израсходовать энергию своих сторонников. Заказчики этого переворота не смогли расшатать государственную власть, расшатать общественное мнение и просто утомились», - подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, большая часть общества консолидировалась вокруг идеи независимости Грузии от Запада.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Тбилиси решили отозвать свою делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это стало ответом на резолюцию ПАСЕ, которая ограничивает права представителей Грузии.