Захарова увидела ненависть в инструкции для наемников от финского МИД

Инструкция для финнов-наемников ВСУ является пренебрежением к людям и их судьбе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежения их судьбой, составители подобной "инструкции" ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее финский МИД опубликовал инструкцию для граждан, которые планируют пополнить ряды ВСУ в качестве наемников. При этом ведомство не называет это преступлением, но участие в боевых действиях не поощряет и не рекомендует.

В документе заявляется, что наемник заключает контракт с ВСУ минимум на полгода, но обычно контракт длится три года. Если боец получит ранение, то Финляндия не будет оказывать помощь пострадавшему. Вопросы эвакуации и лечения остаются в зоне ответственности Украины.