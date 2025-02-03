МИД Финляндии опубликовал памятку для наемников, желающих воевать в ВСУ

Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало инструкцию для граждан, которые планируют пополнить ряды ВСУ в качестве наемников. Детали памятки приводит Радио Sputnik со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В финском МИД отметили, что ведомство не рекомендует и не поощряет участие в боевых действиях в качестве добровольцев, но «преступлением это не является».

Уточняется, что минимальный срок заключения контракта с ВСУ составляет шесть месяцев, но обычно длится три года без возможности разорвать соглашение досрочно. Также финские власти не будут помогать своим гражданам в получении медицинской помощи или эвакуации на родину, если наемник получил ранение. В этом случае ответственность за медпомощь ложится на ВСУ.

Однако если боец сможет самостоятельно добраться до Финляндии, медицинская помощь ему будет оказана в полной мере, но без предоставления каких-либо льгот.

По данным HS, осенью 2022 года на Украине воевали полсотни финских наемников.