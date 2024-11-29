Страны Балтии отключатся от единой с Россией электроэнергетической сети

Прибалтийские страны планируют 8 февраля следующего года полностью отключиться от единой с Россией электроэнергетической сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании Elering.

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией», - отмечается в заявлении.

Отмечается, что страны Прибалтики присоединятся к европейской электроэнергетической сети. Синхронизация намечена на 9 февраля.

Напомним, в июле этого года операторы электросетей стран Прибалтики подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы. До этого Латвия, Литва и Эстония начали реализацию проекта синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу.