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Страны Балтии отключатся от единой с Россией электроэнергетической сети

Эстония, Латвия и Литва присоединятся к европейской электроэнергетической сети.
Сергей Лебедев 2024-11-29 19:22:42
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Прибалтийские страны планируют 8 февраля следующего года полностью отключиться от единой с Россией электроэнергетической сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании Elering.

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией», - отмечается в заявлении.

Отмечается, что страны Прибалтики присоединятся к европейской электроэнергетической сети. Синхронизация намечена на 9 февраля.

Напомним, в июле этого года операторы электросетей стран Прибалтики подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы. До этого Латвия, Литва и Эстония начали реализацию проекта синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу.

#эстония #Европа #прибалтика #Литва #Латвия #электроэнергия
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