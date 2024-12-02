Профессор МГУ указал на признаки цветной революции на протестах в Грузии

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло увидел в протестах в Грузии признаки цветной революции. Об этом эксперт рассказал в беседе со «Звездой».

«Ситуация в Грузии развивается по сюжету цветных революций с применением практически всех актуальных на сегодняшний день приемов, методов и технологий, которые используются для организации этого вида государственных переворотов», - рассказал эксперт.

По словам специалиста, на это указывает, в первую очередь, революционная символика. Во-вторых, по словам Манойло, попытки сформировать из недовольных людей однородную и агрессивную толпу, а затем манипулировать ею.

«Видно, как применяется эффективное управление. Это методы разогрева протестных групп, способствующие слиянию этих групп в одну толпу. То есть превращение этих процессов в процессы стихийные», - рассказал специалист.

Также Манойло добавил, что протесты в Грузии выгодны, в первую очередь, тем, кому свободная и независимая страна не нужна. В США есть политические авантюристы, которые хотели бы сделать из Грузии аналог Украины, отметил профессор.

«При Саакашвили в каждом министерстве, ведомстве, в каждом отделе сидели американские советники. Грузия в политическом плане была полностью под контролем Соединенных Штатов», - сказал он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные политики приносят в жертву молодежь во время протестов. По его словам, они понимают, во что ввязались, но не могут отказаться выполнять «задания начальника».