Путин утвердил штрафы до 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям

Сегодня российский президент Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, детям запретят продавать в том числе зажигалки и баллончики для их заправки. За это физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным - до 300 тысяч, а юридическим - до 600 тысяч.

Подписанный главой государства закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Напомним, ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что такие меры должны оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов. Кроме того, ожидается, что уменьшится число непреднамеренных поджогов.