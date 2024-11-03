В России могут ввести штрафы за продажу зажигалок детям

Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект о защите детей от токсикомании с использованием зажигалок и других газосодержащих товаров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В рамках законопроекта предлагают ввести систему штрафов за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров. Так, для физических лиц штраф может составить до 60 тыс рублей, для должностных — до 300 тыс рублей, для юридических — до 600 тыс рублей.

Володин напомнил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок и газовых баллончиков погибли более 800 детей. Также несовершеннолетние могут использовать такие товары в «опасных играх», которые приводят к непреднамеренным поджогам и другим тяжелым последствиям.