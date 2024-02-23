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В зоне СВО ликвидировали третьего финского наемника

Финский доброволец с позывным «Самсон» из «иностранного легиона» уничтожен в районе Артемовска во время атаки беспилотника.
Максим Крюков 2024-02-23 18:23:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российские военнослужащие ликвидировали третьего финского наемника в зоне специальной военной операции. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Молодой человек в возрасте 21 года поехал на Украину сразу после службы в армии. Он был уничтожен в районе Артемовска во время атаки беспилотника. Наемник имел позывной «Самсон» и служил в роте «Браво» «иностранного легиона» ВСУ, передает LIFE.

Информацию о гибели добровольца подтвердил финский волонтер Раакел Тасанен, который оказывает помощь украинским боевикам.

В материале издания также говорится, что ранее на Украине были ликвидированы 23-летний Каспер Альхониеми и «финский боец средних лет». Первый был уничтожен в Запорожской области, второй - в ДНР. В общей сложности в боевых действиях на стороне ВСУ участвует несколько десятков жителей Финляндии, точное количество неизвестно.

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