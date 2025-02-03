Руководство НАТО и Европейского союза в своей политике по отношению к режиму Владимира Зеленского берет пример с Вашингтона. Тренды в данном направлении задает исключительно Белый дом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» и военный эксперт Роман Шкурлатов, комментируя данные о подготовке НАТО кампании по дискредитации украинского руководителя.

«НАТО, ЕС и отдельные европейские страны, безусловно, равняются на старшего товарища. В некоторых случаях он не старший товарищ, а отец и просто хозяин. Поэтому все смотрят на то, что происходит в Вашингтоне. А там сейчас проходит глобальный аудит поддержки киевского режима», - сказал собеседник.

По словам Романа Шкурлатова, в НАТО и ЕС поняли, что они тоже могут проводить аудит и «тыкать носом» киевский режим в то воровство, которое он устроил.

«Процессы объективные, они будут продолжаться. Думаю, что мы еще увидим претензии, обличенные в конкретные юридические формы. Безусловно, они хотят сменить Зеленского, который стал токсичным, который стал во многом нерукопожатным и не принес ожидаемой победы», - добавил эксперт.

Напомним, сегодня в Службе внешней разведки России сообщили, что руководство НАТО готовит кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Ее целью является смена власти на Украине.