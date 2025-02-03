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Штурмгруппу ВСУ уничтожили дронами и огнем артиллерии в ДНР

Объективный контроль точных попаданий и уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2025-02-03 15:00:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили штурмовую группу ВСУ на территиории Донецкой Народной Республики. Кадры боевой работы в понедельник, 3 февраля, показало Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что в районе лесополосы с помощью средств воздушной разведки 20-й общевойсковой армии группировки удалось обнаружить бронетехнику, которая перевозила штурмовиков ВСУ.

Данные передали артиллеристам, которые нанесли удар по противнику. Орудия наводились с помощью беспилотников. Также камеры дронов зафиксировали попадания.

«В ходе прямых попаданий артиллеристов 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" из ствольных орудий и минометов военная техника и большая часть военнослужащих ВСУ была уничтожена», - говорится в сообщении.

Оставшихся боевиков уничтожили операторы дронов точными сбросами боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Запад #спецоперация #МО РФ #СВО
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