Дроноводы группировки войск «Запад» сожгли украинский танк Т-72М1

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.
Передвижение танка выявили разведчики при помощи БПЛА. Вражеский Т-72М1 двигался в районе лесополосы. Информацию об этом тут же передали на командный пункт.
Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов. Операторам удалось добиться нескольких прямых попаданий в танк. Результатами стали взрывы и сильный пожар.
Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона поразил украинский пикап в Харьковской области. Автомобиль противника был оборудован комплексом РЭБ, но это не спасло транспортное средство.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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