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Дроноводы группировки войск «Запад» сожгли украинский танк Т-72М1

Операторам беспилотников удалось добиться нескольких прямых попаданий - этого оказалось достаточно.
2025-01-30 14:20:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Передвижение танка выявили разведчики при помощи БПЛА. Вражеский Т-72М1 двигался в районе лесополосы. Информацию об этом тут же передали на командный пункт. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов. Операторам удалось добиться нескольких прямых попаданий в танк. Результатами стали взрывы и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона поразил украинский пикап в Харьковской области. Автомобиль противника был оборудован комплексом РЭБ, но это не спасло транспортное средство. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #танк #спецоперация #Т-72М1 #группировка запад #FPV-дроны
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