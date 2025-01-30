Дроноводы группировки войск «Запад» сожгли украинский танк Т-72М1

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Передвижение танка выявили разведчики при помощи БПЛА. Вражеский Т-72М1 двигался в районе лесополосы. Информацию об этом тут же передали на командный пункт.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов. Операторам удалось добиться нескольких прямых попаданий в танк. Результатами стали взрывы и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона поразил украинский пикап в Харьковской области. Автомобиль противника был оборудован комплексом РЭБ, но это не спасло транспортное средство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.