В США отправили в отпуск прошедших курсы инклюзивности чиновников

Десятки сотрудников, посещавших курс обучения по вопросам многообразия, отправлены в отпуск, сообщило NBC News.

Представитель профсоюза сообщила, что по состоянию на вечер пятницы не менее 55 сотрудников были отправлены в отпуск, и она ожидает, что это число будет расти.

В число таких работников вошли специалист по связям с общественностью, адвокаты по гражданским правам и сотрудники, работающие над условиями обучения детей с особыми потребностями.

Все они получили письмо, в котором говорится, что они продолжат получать полную зарплату и льготы и не будут обязаны выполнения каких-либо рабочих задач или приходить в офис во время отпуска. В нем также говорится, что их доступ к электронной почте будет приостановлен.

В первый президентский срок Дональда Трампа эти люди посещали «курсы по вопросам разнообразия с подачи экс-министра образования Бетси Девос». Электронное письмо, переданное NBC News, показывает, что в 2019 году департамент поставил перед собой цель обучить 400 сотрудников по этой программе.

После инаугурации Трамп подписал несколько указов о закрытии программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.