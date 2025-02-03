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В США отправили в отпуск прошедших курсы инклюзивности чиновников

В 2019 году департамент образования поставил перед собой цель обучить 400 сотрудников по этой программе.
Владимир Рубанов 2025-02-03 01:42:14
© Фото: Spencer Colby Keystone Press Agency Globallookpress

Десятки сотрудников, посещавших курс обучения по вопросам многообразия, отправлены в отпуск, сообщило NBC News.

Представитель профсоюза сообщила, что по состоянию на вечер пятницы не менее 55 сотрудников были отправлены в отпуск, и она ожидает, что это число будет расти.

В число таких работников вошли специалист по связям с общественностью, адвокаты по гражданским правам и сотрудники, работающие над условиями обучения детей с особыми потребностями.

Все они получили письмо, в котором говорится, что они продолжат получать полную зарплату и льготы и не будут обязаны выполнения каких-либо рабочих задач или приходить в офис во время отпуска. В нем также говорится, что их доступ к электронной почте будет приостановлен.

В первый президентский срок Дональда Трампа эти люди посещали «курсы по вопросам разнообразия с подачи экс-министра образования Бетси Девос». Электронное письмо, переданное NBC News, показывает, что в 2019 году департамент поставил перед собой цель обучить 400 сотрудников по этой программе.

После инаугурации Трамп подписал несколько указов о закрытии программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.

#сша #образование #Дональд Трамп #меньшинства #инклюзивность #политика многообразия
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