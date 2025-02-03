ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении в воздухе украинского истребителя Су-27.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сегодняшней сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Также в течение суток ВС РФ наносили удары по объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску дронов. Кроме того, российские военные били по скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

В оборонном ведомстве отчитались и о работе средств ПВО. За сутки сбиты четыре корректируемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 199 беспилотников самолетного типа, из них 124 вне зоны спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.