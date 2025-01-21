На Красноармейском направлении расчет «Бук-М3» сбил снаряды от HIMARS

На Красноармейском направлении специальной операции расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбил снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что противник пытался атаковать передовые российские подразделения. Однако ему это не удалось, все снаряды были успешно перехвачены.

После уничтожения вражеских целей расчет ЗРК оперативно скрыл боевую машину в укрытие.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как расчет реактивной системы залпового огня «Град» на Красноармейском направлении специальной операции уничтожил украинский склад боеприпасов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.