«Тор» прикрыл российские войска на Южно-Донецком направлении

Зенитный ракетный комплекс «Тор» группировки войск «Восток» прикрыл российских бойцов с воздуха на Южно-Донецком направлении. Как рассказали военнослужащие нашему корреспонденту Олегу Калинобродскому, ЗРК работает круглосуточно и отражает атаки противника.

Зенитчики неоднократно прикрывали наших операторов БПЛА, танки, штурмовиков и артиллерию. Из-за чего сами не раз попадали под вражеский огонь.

«И HIMARS бывали, по нам работают, прилетали. Из всего бьют. ПВО - это одна из самых первых целей, поэтому ее бьют из всего вообще. На меня и камикадзе натравливали, я полдня катался, на меня дроны-камикадзе летели. И все целые. Даже машина осталась тогда», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным Зевс.

Опытный взгляд оператора ЗРК может не только безошибочно отличить помеху от цели, но и понять, что именно летит в их зоне ответственности. Преимущество «Тора» в его автономности. Все - от обнаружения цели, определения ее параметров и до пуска ракеты - происходит внутри боевой машины. С момента обнаружения цели до ее поражения проходят считаные секунды. При этом цель может быть любой - от маленьких беспилотников противника до вражеских самолетов.

Работать приходится быстро и регулярно менять позиции. Наши зенитные ракетные комплексы сегодня защищают воинские подразделения, критически важную инфраструктуру, а также населенные пункты. По последним националисты из ВСУ регулярно наносят удары западным оружием. А потому даже в тылу, где живут мирные люди, работы у наших расчетов ЗРК достаточно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.