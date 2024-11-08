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Зенитчики показали работу ЗРК «Тор» на Южно-Донецком направлении

Зенитный ракетный комплекс «Тор» используется в основном для защиты воинских подразделений.
Павел Кольцов 2024-11-08 06:59:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком направлении специальной операции российские передовые части находятся под надежным прикрытием комплексов «Тор». Зенитчики из Бурятии работают круглосуточно в любую погоду.

ЗРК «Тор» практически «всеяден». Он эффективен против крылатых и баллистических ракет. По словам бойцов, сбивать снаряды HIMARS не составляет труда. Однако такие цели сейчас попадаются редко. А вот беспилотников много.

«Беспилотники в основном летают. Очень низко бывает. Ну, они как птицы. Бывает, что можно перепутать с птицей. Опыт уже приходит. По сигналу видишь, кто есть кто», - говорит оператор ЗРК «Тор-1м» с позывным «Сумрак».

«Тор» - комплекс малой дальности. Он используется в основном для защиты воинских подразделений. Один «Тор» способен прикрыть, например, мотострелковую роту или зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности.

«Любую противовоздушную систему, например, С-300, "Бук" и С-400, комбинируем между собой. "Торы" также могут работать парой. Разные цели на разных высотах. Чтобы обеспечить полное прикрытие в небе», - говорит командир расчета «Тор-1М» с позывным «Странник».

«Тор» фактически всегда находится в боевом положении. Обстреливать воздушные цели может прямо на ходу, прикрывая движение военной техники. Высокая мобильность комплекса востребована при наступлении, которое сейчас развивают подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

#армия #ЗРК #бпла #беспилотники #Тор #Зенитчики #восток #Южно-Донецкое направление
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