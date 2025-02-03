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Вооруженные силы Белоруссии начали проверку боеготовности

В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения беспилотников.
Тимур Шерзад 2025-02-03 10:55:44
© Фото: Минобороны Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщает о начале проверки боеготовности. Она пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Павла Муравейко. 

«В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению», - говорится в сообщении. 

В ходе проверки личный состав, включая военнообязанных, призванных из запаса, подготовит вооружение, военную и специальную технику, а также выйдет в назначенные районы. После этого пройдут учения и тренировки различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности. 

В том числе пройдет апробация новых способов применения беспилотников - как разведывательных, так и ударных. Операторы БПЛА будут выполнять боевые задачи совместно с сухопутными войсками, действовать в условиях использования средств РЭБ. 

Ранее в Белоруссии рассказали о ситуации с боевиками ВСУ вдоль общей границы. Белорусские пограничники отметили, что они готовы к провокациям киевского режима и атакам диверсионно-разведывательных групп.

#в стране и мире #белоруссия #проверка боеготовности #Вооруженные силы Белоруссии #Павел Муравейко
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