Три года назад между Белоруссией и Украиной подорвали мосты, при чем не только железобетонные. Такой шаг - попытка Киева упрекнуть Минск в поддержке специальной военной операции. Белорусский пункт пропуска «Новая Гута» - до недавнего времени главная транспортная артерия между странами на Гомельском направлении. Ежесуточно им пользовались до 17 тысяч человек и 8 тысяч автомобилей.

Сегодня сторонний человек в пункте пропуска - редкий гость. Вокруг минные поля, противотанковые заграждения и другие военные сооружения. Пограничники готовы к провокациям и атакам диверсионно-разведывательных групп.

«Пограничные отряды экипируются мобильными видеорегистраторами, антидроновым ружьем, предназначенном для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов», - рассказал белорусский пограничник.

Между странами более тысячи километров сухопутной и водной границы. После начала специальной военной операции украинские пограничники покинули свои позиции. Их заменили подразделения территориальной обороны, которые не раз шли на откровенные провокации.

По данным белорусских спецслужб, у границы по-прежнему сосредоточено более 15 тысяч военнослужащих ВСУ. Прошлым летом было вдвое больше, часть перебросили для атаки на Курскую область.

«Летом мы фиксировали в приграничье накопление специальных подразделений, в том числе вооруженных тяжелой бронетехникой и средствами наступательными. В связи с этим были приняты меры по усилению белорус украинского направления. Однако, во второй половине лета ситуация изменилась. Те подразделения которые накапливались в нашем приграничье были отведены в глубь территории Украины. Соответственно и в Республике Беларусь были приняты аналогичные меры», - рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

В прошлом году украинские беспилотники более 20 раз нарушили воздушное пространство республики. Полеты дронов периодически замечают и жители приграничных деревень.

Президент Белоруссии считает, что развязка конфликта должна наступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, кровь украинского народа на руках Зеленского.

«Украину и так уже разорили, на колени поставили, не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться из этого. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет», - сказал Александр Лукашенко.

Белоруссия и дальше готова способствовать мирному урегулированию конфликта. Но судя по заявлениям западных политиков о непризнании прошедших выборов президента, слышать голос Минска, как и Москвы, там все еще не готовы.