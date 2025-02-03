«Грады» сорвали ротацию подразделений ВСУ на огневых позициях в ЛНР

Расчеты ракетных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в ЛНР. Минобороны показало видео работы артиллеристов.

Бойцы из самоходного артиллерийского полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии сорвали ротацию подразделений ВСУ на огневых позициях артиллерии, а также уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты.

Артиллеристы получили координаты целей, быстро выдвинулись в район боевого применения, развернули боевые машины и произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику на удалении более 10 километров.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили точное попадание. После выполнения задачи расчеты оперативно покинули огневые позиции.

Артиллеристы круглые сутки наносят точные удары по военным объектам, позициям, боевой технике, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ.

РСЗО «Град» наносят удары по укрепленным пунктам ВСУ и создают заградительный огонь при отходе противника.

Расчеты используют тактику неожиданных атак и частые смены огневых позиций. Перезарядка РСЗО производится в запасных районах. Потом боевые машины выдвигаются на новые позиции для нанесения ударов. Снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.