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«Грады» сорвали ротацию подразделений ВСУ на огневых позициях в ЛНР

Кроме того, артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты.
2025-02-03 08:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ракетных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в ЛНР. Минобороны показало видео работы артиллеристов.

Бойцы из самоходного артиллерийского полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии сорвали ротацию подразделений ВСУ на огневых позициях артиллерии, а также уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты.

Артиллеристы получили координаты целей, быстро выдвинулись в район боевого применения, развернули боевые машины и произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику на удалении более 10 километров.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили точное попадание. После выполнения задачи расчеты оперативно покинули огневые позиции.

Артиллеристы круглые сутки наносят точные удары по военным объектам, позициям, боевой технике, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ.

РСЗО «Град» наносят удары по укрепленным пунктам ВСУ и создают заградительный огонь при отходе противника.

Расчеты используют тактику неожиданных атак и частые смены огневых позиций. Перезарядка РСЗО производится в запасных районах. Потом боевые машины выдвигаются на новые позиции для нанесения ударов. Снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Украина #ВСУ #спецоперация #ЛНР #РСЗО БМ-21 «Град» #группировка войск запад
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