Экипаж Ка-52М смешал с землей огневые точки ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении огневых точек украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС России.

Российское оборонное ведомство отметило, что летчики поддерживали наземную группировку войск. Они применили авиационные ракеты. МО РФ отметило, что, помимо огневых точек, удалось уничтожить личный состав и военную технику ВСУ.

Кроме этого, Минобороны России сообщило, что экипаж Ка-52М благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее МО РФ сообщило, что экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию украинских боевиков в Курской области. Нанеся удар, летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.