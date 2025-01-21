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Экипаж Ка-52М смешал с землей огневые точки ВСУ в Курской области

Экипаж разведывательно-ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
2025-01-21 10:44:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении огневых точек украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС России.

Российское оборонное ведомство отметило, что летчики поддерживали наземную группировку войск. Они применили авиационные ракеты. МО РФ отметило, что, помимо огневых точек, удалось уничтожить личный состав и военную технику ВСУ.

Кроме этого, Минобороны России сообщило, что экипаж Ка-52М благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее МО РФ сообщило, что экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию украинских боевиков в Курской области. Нанеся удар, летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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