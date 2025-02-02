Умер основатель одесской команды КВН Валерий Хаит

Заслуженный советский и украинский юморист и телеведущий Валерий Хаит умер в Одессе на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов».

«С глубоким сожалением сообщаем о смерти Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года. Ему было 85 лет», - говорится в сообщении.

Причины его смерти не уточняются.

В 1970-1980-х годах Хаит был руководителем популярных КВН команд «Сборная Одессы» и «Первая команда джентльменов ОГУ». В 1972 году он учредил одесскую «Юморину», а в 1988 - «Клуб одесских джентльменов». С 1986 по 1990 год Хаит исполнял обязанности художественного руководителя программы «Джентльмен-шоу».

Также он стал автором нескольких книг о юморе в Одессе. За редактуру юмористического издания «Фонтан» был номинирован на премию «Золотой Остап».

Напомним, в конце января 2024 года в Одессе скончался сценарист «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. По словам друга юмориста Олега Филимонова, причиной трагедии стала остановка сердца.