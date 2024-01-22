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В Одессе умер сценарист «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

Смерть юмориста подтвердил его друг Олег Филимонов, отметив, что причиной трагедии стала остановка сердца.
Ян Брацкий 2024-01-22 08:07:01
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

На Украине умер юморист, актер и один из сценаристов «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Трагическую новость сообщил его друг и коллега Олег Филимонов.

«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», - написал Филимонов в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в России).

Свой путь в юморе Евгений Хаит начинал, как и многие его коллеги и соратники, с команды КВН. За Одесский университет он выступал с 1991 по 1999 год. Помимо ставшего популярным «Джентльмен-шоу», Евгений Хаит писал сценарии к проекту «Голые и смешные», пишет «360». Евгений также является старшим братом одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #квн #одесса #Трагедия #Джентльмен-шоу #Евгений Хаит
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