В Одессе умер сценарист «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

На Украине умер юморист, актер и один из сценаристов «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Трагическую новость сообщил его друг и коллега Олег Филимонов.

«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», - написал Филимонов в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в России).

Свой путь в юморе Евгений Хаит начинал, как и многие его коллеги и соратники, с команды КВН. За Одесский университет он выступал с 1991 по 1999 год. Помимо ставшего популярным «Джентльмен-шоу», Евгений Хаит писал сценарии к проекту «Голые и смешные», пишет «360». Евгений также является старшим братом одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.