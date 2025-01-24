МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России зафиксировали массовый сбой в работе интернет-сервисов

Что стало причиной неполадок, пока неизвестно.
Сергей Лебедев 2025-01-24 11:29:24
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

Сегодня в российском сегменте Интернета произошел массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе у мобильных операторов, мессенджеров и сервисов закупок.

Кроме того, у части людей перестали работать нейросетевые чат-боты, банковские приложения, стриминговые сервисы и онлайн-игры.

Что стало причиной неполадок, пока неизвестно. Официальные комментарии по поводу сбоя на данный момент не поступали.

Напомним, в предыдущий раз похожая ситуация возникла 6 января. Тогда она была вызвана аварией на магистральной сети у одного из операторов связи.

#Россия #интернет #Сеть #Сбой #неполадки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 