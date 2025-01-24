В России зафиксировали массовый сбой в работе интернет-сервисов

Сегодня в российском сегменте Интернета произошел массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе у мобильных операторов, мессенджеров и сервисов закупок.

Кроме того, у части людей перестали работать нейросетевые чат-боты, банковские приложения, стриминговые сервисы и онлайн-игры.

Что стало причиной неполадок, пока неизвестно. Официальные комментарии по поводу сбоя на данный момент не поступали.

Напомним, в предыдущий раз похожая ситуация возникла 6 января. Тогда она была вызвана аварией на магистральной сети у одного из операторов связи.