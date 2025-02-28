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Кондитер раскрыла секрет, как не набрать лишний вес на Масленицу

Лучшим способом не переесть блинов на Масленичной неделе - заморозить их, считает шеф-кондитер Завадская.
Игнат Далакян 2025-02-28 18:54:03
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

На Масленичной неделе существует опасность переесть блинов. Шеф-кондитер и основатель кулинарной школы Лилия Завадская в эфире Радио Sputnik поделилась советом, как не поддаться соблазну и не набрать лишних килограммов.

«Спасение от переедания в Масленицу - это заморозка. Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», - поделилась специалист.

По ее словам, в любой момент потом можно будет разогреть блины, и они останутся такими же аппетитными. Завадская отметила, что это блюдо не теряет вкус после заморозки и может храниться до одного-двух месяцев.

Кондитер также перечислила основные требования к хранению блинов.

«Чтобы замороженные блины сохранили свою свежесть и не приобрели неприятный запах, необходимо их герметично упаковать, например с помощью пищевой пленки», - объяснила она.

Также необходимо выделить им отдельное место на полке, где не будет пахнущих продуктов - рыбы, мяса, зелени и прочих.

Ранее диетолог Ирина Бережная поделилась, сколько блинов можно съесть не рискуя здоровьем. Специалист также предупредила, что не стоит есть это блюдо горячим.

#здоровье #советы #переедание #Блины #кондитер #Масленница
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