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Диетолог Бережная рассказала, сколько блинов безопасно съесть за одну неделю

Она предупредила, что не стоит есть блины горячими, а также злоупотреблять их количеством - больше двух блинов трижды в неделю съедать не стоит.
Анастасия Бобылева 2024-03-11 18:55:01
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

Диетолог Ирина Бережная рассказала, сколько блинов можно съесть не рискуя своим здоровьем и к каким последствиям может привести их переедание.

Она подчеркнула, что сдобное тесто требует больших затрат энергии при переваривании, к тому же появляющаяся при обжарке корочка может привести к воспалению в кишечнике. Также вредно большое количество масла, которое используют, когда жарят блины.

«При их переедании может быть тяжесть в животе, отрыжка, дискомфорт, даже острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью», - цитирует Ирину Бережную Sputnik.

По ее словам, блюдо не стоит есть горячим. Также она объяснила, какое количество блинов будет безопасным для человека.

«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. При этом их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Если тесто очень теплое и очень сдобное, оно тяжело переваривается, потому что сразу собирается в липкий комок, который организму сложно расщепить», - заявила диетолог.

Она порекомендовала есть блины с овощной начинкой, чтобы дать организму необходимую клетчатку. В случае переедания диетолог посоветовала медленным шагом прогуляться на свежем воздухе.

#в стране и мире #здоровье #питание #диетолог #Блины
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