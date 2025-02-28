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В ОПИ допустили введение акцизов на бестабачные смеси

С 1 марта в России вступит в силу закон, приравнивающий бестабачные смеси к никотиносодержащей продукции.
Глеб Владовский 2025-02-28 18:55:47
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На бестабачные смеси для кальяна и другие типы подобной продукции должны ввести акцизы, так как из-за пониженных налогов производители получают преимущества, сообщил «Звезде» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов - один из авторов закона по приравниванию смесей к никотиносодержащей продукции, который вступает в силу 1 марта.

Как объяснил собеседник, нововведения потребовались в связи с тем, что бестабачные смеси не были включены в закон об употреблении табака. Все это время их продавали дистанционно и несовершеннолетним, рекламировали и продвигали. При этом некоторая продукция содержит никотин и от нее развивается зависимость у подростков

«Продвигая эту продукцию на широкую аудиторию, производители подсаживали детей на никотин. Исследование, которое мы проводили, прямо показывало, что в ряде популярных безникотиновых смесей есть никотин», - рассказал собеседник телеканала.

После того как вступят в силу ограничения на продажу этой продукции, следующим этапом будет введение акцизов на смеси, поскольку необходимо лишить производителей преимущества в виде сниженных налогов, подчеркнул Павлов.

#табак #законопроект #Несовершеннолетние #наш эксклюзив #никотиносодержащие смеси #бестабачная смесь
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