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В Госдуме рассмотрят законопроекты о защите детей от курения

Размер штрафа может достигнуть 2 млн. рублей.
Виктория Бокий 2024-12-01 10:53:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Госдума приступила к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от курения табачных и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции», - говорится в сообщении.

Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьёзным заболеваниям.

Вячеслав Володин отметил, что продавцы данной продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей.

«За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год», - привел данные председатель нижней палаты парламента.

В новых законопроектах предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления или производства. Так, для физлиц штраф будет до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юрлиц – до 2 млн. рублей.

В случае неоднократного нарушения будет введена уголовная ответственность.

Ранее в беседе со «Звездой» врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев предупредил о смертельных последствиях курения вейпов для детей. По его словам, потребление электронных сигарет ведет к опаснейшим заболеваниям, в том числе раку и отеку Квинке.

#Вячеслав Володин #Несовершеннолетние #Госдума РФ #штрафы #вейп #Законопроекты
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