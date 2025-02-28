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МИД: назначенный на пост посла РФ Дарчиев скоро отправится в США

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили о получении агремана со стороны Вашингтона по результатам встречи в Стамбуле.
Глеб Владовский 2025-02-28 16:55:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Отъезд в Вашингтон назначенного на пост чрезвычайного и полномочного посла России Александра Дарчиева состоится в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Вашингтон выдал ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева на пост посла РФ в США. Передача агремана состоялась в ходе состоявшейся в Стамбуле встречи делегаций двух государств.

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