МИД: назначенный на пост посла РФ Дарчиев скоро отправится в США

Отъезд в Вашингтон назначенного на пост чрезвычайного и полномочного посла России Александра Дарчиева состоится в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Вашингтон выдал ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева на пост посла РФ в США. Передача агремана состоялась в ходе состоявшейся в Стамбуле встречи делегаций двух государств.