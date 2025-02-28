МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД озвучил итоги встречи дипломатов РФ и США в Стамбуле

Согласованы шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.
Константин Коковешников Игнат Далакян 2025-02-28 13:38:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На встрече в Стамбуле 27 февраля были согласованы шаги по обеспечению финансирования деятельности российских и американских дипмиссий на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Об этом сообщил МИД России.

Дипломаты из России и США обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы сотрудников внешнеполитических ведомств. Особое внимание было уделено возвращению Российской Федерации шести объектов недвижимости в Соединенных Штатах, которые были изъяты незаконным образом в 2016-2018 годах.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Помимо этого, Москва предложила американской стороне рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Россию в консультациях представлял директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. С американской стороны участие на переговорах приняла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов. Дискуссии стартовали примерно в 10.00 по московскому времени и завершились в 16.21.

#Россия #в стране и мире #сша #МИД РФ #переговоры #стамбул #консультации #отношения РФ и США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 