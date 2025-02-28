МИД озвучил итоги встречи дипломатов РФ и США в Стамбуле

На встрече в Стамбуле 27 февраля были согласованы шаги по обеспечению финансирования деятельности российских и американских дипмиссий на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Об этом сообщил МИД России.

Дипломаты из России и США обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы сотрудников внешнеполитических ведомств. Особое внимание было уделено возвращению Российской Федерации шести объектов недвижимости в Соединенных Штатах, которые были изъяты незаконным образом в 2016-2018 годах.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Помимо этого, Москва предложила американской стороне рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Россию в консультациях представлял директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. С американской стороны участие на переговорах приняла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов. Дискуссии стартовали примерно в 10.00 по московскому времени и завершились в 16.21.