Лукашенко возмутил недостаток картошки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ростом цен и дефицитом картофеля в стране. По его словам, за последние два месяца цена на овощ в магазинах выросла почти на 10%.

По словам белорусского лидера, в стране не могут вырастить достаточное количество картофеля. В связи с этим глава государства призвал «выгнать» тех, кто ответственен за рост цен на овощи в стране.

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», - заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусский сорт ничем не хуже импортных вариантов. Он также отметил, что основные товары должны быть по карману обычному покупателю.