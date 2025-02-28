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Лукашенко возмутил недостаток картошки в Белоруссии

По словам белорусского лидера, цена на картофель выросла на 10% за последние месяцы.
Глеб Владовский 2025-02-28 16:38:39
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ростом цен и дефицитом картофеля в стране. По его словам, за последние два месяца цена на овощ в магазинах выросла почти на 10%. 

По словам белорусского лидера, в стране не могут вырастить достаточное количество картофеля. В связи с этим глава государства призвал «выгнать» тех, кто ответственен за рост цен на овощи в стране.

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», - заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусский сорт ничем не хуже импортных вариантов. Он также отметил, что основные товары должны быть по карману обычному покупателю. 

#белоруссия #Александр Лукашенко #рост цен #Картофель
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