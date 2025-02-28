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В Госдуме рассказали, как получить накопительную часть пенсии

По словам депутата Сергея Гаврилова, в 2025 году ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев.
Глеб Владовский 2025-02-28 15:18:05
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Существует несколько способов получить накопительную пенсию. Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам политика, заявление о получении пенсии можно подать через «Госуслуги», МФЦ, в офисе Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Рассмотрение заявления обычно длится до 10 дней. Но в случае, когда требуются дополнительные документы, срок может увеличиться до трех месяцев.

Гаврилов также отметил, что в 2025 году период выплаты накопительной пенсии составляет приблизительно 270 месяцев (22,5 года). Такой показатель установили для расчета ежемесячных выплат.

«Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1 852 рублей в качестве дополнения к основной пенсии. Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, то ее можно получить сразу», - цитирует его слова телеканал.

Напомним, 24 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении срока выплат накопительной пенсии. С 2021 года срок выплат составлял 22 года.

#госдума #выплаты #заявление #накопительная пенсия
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