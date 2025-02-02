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Ученые предупредили о пеплопадах из-за извержения вулкана на Камчатке

По словам специалистов, для населения угрозы нет.
Сергей Лебедев 2025-02-02 08:25:20
© Фото: Михаил Никитин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Уже в ближайшие дни может начаться сильное извержение камчатского вулкана Безымянный. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ожидается, что пепел поднимется на 10-15 километров над уровнем моря и распространится на тысячи километров. По словам ученых, для населения угрозы нет.

«Пеплопады будут не сильно большими в поселках, потому что они находятся на расстоянии в 40-45 километров от вулкана. Поэтому для населения опасности нет, но вот для авиации реальная опасность», - отметила сейсмолог.

Напомним, в последний раз сильная вулканическая активность Безымянного была зафиксирована в июне прошлого года. Тогда он выбросил пепел на высоту 12 километров над уровнем моря.

#Камчатка #вулкан #наш эксклюзив #извержение #пепел #безымянный
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