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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров

Пепловое облако может накрыть село Атласово, жителей которого попросили оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Ян Брацкий 2024-07-25 03:27:43
© Фото: МЧС России

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Вулкану Безымянному на Камчатке присвоен "красный" код авиационной опасности. Причина - пепловый выброс на высоту до 12 километров», - говорится в сообщении.

Частицы вулканического пепла очень опасны для самолетов, поэтому спасатели разослали соответствующие предупреждения всем службам, авиация которых летает в регионе, пишет «360».

О мощном извержении вулкана на Камчатке стало известно утром 24 июля. Пепловый шлейф мог накрыть село Атласово, жителей которого предупредили об опасности и попросили оставаться дома.

В предыдущий раз Безымянный показывал характер в октябре прошлого года. Тогда пепловый шлейф огнедышащей горы достиг высоты в 11 километров.

#Камчатка #вулкан #МЧС России #извержение #безымянный
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