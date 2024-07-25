Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Вулкану Безымянному на Камчатке присвоен "красный" код авиационной опасности. Причина - пепловый выброс на высоту до 12 километров», - говорится в сообщении.

Частицы вулканического пепла очень опасны для самолетов, поэтому спасатели разослали соответствующие предупреждения всем службам, авиация которых летает в регионе, пишет «360».

О мощном извержении вулкана на Камчатке стало известно утром 24 июля. Пепловый шлейф мог накрыть село Атласово, жителей которого предупредили об опасности и попросили оставаться дома.

В предыдущий раз Безымянный показывал характер в октябре прошлого года. Тогда пепловый шлейф огнедышащей горы достиг высоты в 11 километров.