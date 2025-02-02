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Вильфанд: на Земле наступил климатический феномен Ла-Нинья

Как отметил Вильфанд, данное явление может продлиться до апреля.
Никита Матосов 2025-02-02 07:45:50
© Фото: Андрей Зима, РИА Новости

На Земле наступило климатическое явление Ла-Нинья, связанное с масштабным охлаждением вод Тихого океана. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан.

Он отметил, что этот процесс перейдет в нейтральную стадию к апрелю.

«Сейчас происходит умеренная фаза явления Ла-Нинья, которая сохранится как минимум до марта. Переход к нейтральной фазе начнется где-то между мартом и апрелем», - сообщил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что данное явление не будет слишком длительным и интенсивным, а точные прогнозы все еще требуют уточнения. При этом он заявил, что в ближайшее время возвращение Эль-Ниньо маловероятно, однако специалисты не исключают такую возможность.

Вильфанд также подчеркнул, что если бы Ла-Нинья была длительной и сильной, то это привело бы к переносу тепла из атмосферы в воды экваториального океана. Однако, так как текущий период краткосрочный, этот фактор не является определяющим для долгосрочных прогнозов.

Феномены Ла-Нинья и Эль-Ниньо - естественные природные процессы, возникающие в экваториальном районе Тихого океана и оказывающие влияние на погоду по всему миру. Эль-Ниньо характеризуется аномальным повышением температуры воды в центральной и восточной частях Тихого океана, а Ла-Нинья связана с её аномальным понижением.

Ранее Вильфанд говорил о возможности ранней весны во многих регионах России. Он объяснил теплую зиму перемещением воздушных масс из тропических и субтропических областей.

#в стране и мире #Погода #Тихий океан #Роман Вильфанд #теплая зима #Эль-Ниньо #Ла-Нинья #Гидрометцентр России
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