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Россиянам пообещали раннюю весну

По прогнозу метеоролога, существует повышенная вероятность, что март будет теплым.
Игнат Далакян 2025-01-28 17:09:21
© Фото: Лев Устинов, РИА Новости

В Москве и многих других регионах России может наступить ранняя весна. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весна может быть ранней, если не появятся резкие вторжения с севера, что случается редко. Повышенная вероятность, что уже март будет довольно теплым», - цитирует 360.ru метеоролога.

По его словам, кратковременное похолодание ожидается в феврале, а также возможно небольшое выпадение снега.

«Прогнозируется, что в течение февраля будет один-два эпизода, когда температура понизится до двузначных отрицательных значений», - сказал специалист.

Он также отметил, что нынешний январь перевел зиму в новое качество. Непривычно теплый месяц он объяснил перемещением воздушных масс из тропиков и даже из субэкваториальных регионов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на европейскую часть России обрушится экстремальное тепло. По прогнозу специалиста, температура воздуха пойдет на спад к воскресенью.

#в стране и мире #Погода #Весна #теплая погода
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