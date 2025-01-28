Россиянам пообещали раннюю весну

В Москве и многих других регионах России может наступить ранняя весна. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весна может быть ранней, если не появятся резкие вторжения с севера, что случается редко. Повышенная вероятность, что уже март будет довольно теплым», - цитирует 360.ru метеоролога.

По его словам, кратковременное похолодание ожидается в феврале, а также возможно небольшое выпадение снега.

«Прогнозируется, что в течение февраля будет один-два эпизода, когда температура понизится до двузначных отрицательных значений», - сказал специалист.

Он также отметил, что нынешний январь перевел зиму в новое качество. Непривычно теплый месяц он объяснил перемещением воздушных масс из тропиков и даже из субэкваториальных регионов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на европейскую часть России обрушится экстремальное тепло. По прогнозу специалиста, температура воздуха пойдет на спад к воскресенью.