ПВО сбила девять украинских дронов над территорией РФ

За ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Из них семь БПЛА - над территорией Брянской области, а также по одному - над территориями Белгородской и Саратовской областей», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дежурные огневые средства Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожили беспилотный катер, который двигался к Крымскому полуострову.

Ранее ПВО России уничтожила 49 дронов врага над территорией РФ. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.