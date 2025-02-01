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ПВО сбила девять украинских дронов над территорией РФ

Уничтожен безэкипажный катер, который направлялся в сторону Крыма.
2025-02-01 07:43:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Из них семь БПЛА - над территорией Брянской области, а также по одному - над территориями Белгородской и Саратовской областей», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дежурные огневые средства Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожили беспилотный катер, который двигался к Крымскому полуострову.

Ранее ПВО России уничтожила 49 дронов врага над территорией РФ. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #дроны #средства пво
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