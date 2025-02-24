Лавина сошла в Сочи, пропал один турист

В Сочи турист перестал выходить на связь после схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что снежная масса сошла в районе южного склона Аибги, находящегося за пределами горного курорта «Роза Хутор».

«Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Сообщили, что в их компании был третий. Он перестал выходить на связь», - говорится в заявлении.

В МЧС добавили, что к месту происшествия направили спасателей. Кроме того, в поисковой операции примут участие сотрудники горнолыжного курорта, а также службы «Кубань-СПАС».