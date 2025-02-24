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Лавина сошла в Сочи, пропал один турист

По данным МЧС, двое туристов не могут самостоятельно выбраться из опасной зоны. Третий перестал выходить на связь.
Глеб Владовский 2025-02-24 15:45:48
© Фото: Bahnmueller, imageBROKER.com, Globallookpress

В Сочи турист перестал выходить на связь после схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что снежная масса сошла в районе южного склона Аибги, находящегося за пределами горного курорта «Роза Хутор».

«Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Сообщили, что в их компании был третий. Он перестал выходить на связь», - говорится в заявлении.

В МЧС добавили, что к месту происшествия направили спасателей. Кроме того, в поисковой операции примут участие сотрудники горнолыжного курорта, а также службы «Кубань-СПАС».

#Сочи #МЧС России #лавина #пропал без вести #турист #Роза Хутор
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