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Небензя: Европа в одиночку хочет затянуть конфликт на Украине

Постпред РФ при ООН отметил, что европейские страны сопротивляются любым реалистичным попыткам по урегулированию конфликта.
Анастасия Бобылева 2025-02-25 03:02:08
© Фото: Albin Lohr-Jones ZUMAPRESS.com Globallookpress

Европа единственная, кто хочет затянуть конфликт на Украине и препятствует его урегулированию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ставшая на рельсы милитаризма Европа - сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по регулированию конфликта», - подчеркнул он на заседании Совбеза.

Также в ходе заседания Небензя прокомментировал принятие в ООН предложенной США резолюции по Украине. Проект содержит нейтральные высказывания по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной», чем отличается от антироссийской резолюции, которую ранее предлагала Европа. По мнению российского дипломата, предложенная Штатами резолюция является отправной точкой для дальнейшего мирного урегулирования конфликта.

#в стране и мире #Украина #Европа #конфликт #василий небензя
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