Небензя: Европа в одиночку хочет затянуть конфликт на Украине

Европа единственная, кто хочет затянуть конфликт на Украине и препятствует его урегулированию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ставшая на рельсы милитаризма Европа - сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по регулированию конфликта», - подчеркнул он на заседании Совбеза.

Также в ходе заседания Небензя прокомментировал принятие в ООН предложенной США резолюции по Украине. Проект содержит нейтральные высказывания по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной», чем отличается от антироссийской резолюции, которую ранее предлагала Европа. По мнению российского дипломата, предложенная Штатами резолюция является отправной точкой для дальнейшего мирного урегулирования конфликта.