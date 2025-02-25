Ветеран рассказал, как немцы сожгли самый большой запас еды в Ленинграде

Ветеран Великой Отечественной войны капитан Владимир Михайлович Колосов вспомнил, как Ленинград оказался отрезанным от Большой земли, когда его 8 сентября 1941 года окружили немецкие войска. После этого загорелось место хранения продуктов - Бадаевские склады.

По его словам, после взятия города немцами целую неделю там полыхал огонь, уничтожив самый большой запас провианта. Ветеран Владимир Колосов своими глазами видел, как от голода люди падали замертво прямо на улицах.

Капитан Колосов вспомнил, что немецкие самолеты летали над Ленинградом как хотели, а в сутки было по 20-30 бомбардировок. Сброшенные на здания бомбы он с товарищами собственноручно собирал лопатами.

«Мы поднимались на крышу здания, собирали лопатами эти бомбы», - рассказал ветеран телеканалу «Звезда».

Он был курсантом, дежурным по батарее, когда закончилась война. Услышав о нашей победе, Владимир побежал фотографироваться, по сути сбежав со своего поста, за что потом получил наказание.

До празднования Победы в Великой Отечественной войне осталось 73 дня. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта «100 Дней до Победы» ветераны-фронтовики делятся воспоминаниями и подробностями своих подвигов.

Прежде своими впечатлениями времен защиты Москвы со «Звездой» поделился ветеран ВОВ Семен Яковлевич Люлько. Он уточнил, что все улицы были перекрыты, окна заклеены, фонарей не зажигали, а у выключателей поставили дежурных. Все ради того, чтобы затемнить столицу.