МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеран рассказал, как немцы сожгли самый большой запас еды в Ленинграде

После взятия Ленинграда в блокадное кольцо немецкими войсками там загорелись Бадаевские склады, где находился самый большой запас продуктов. От голода люди буквально падали замертво.
Марина Крижановская 2025-02-25 06:15:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны капитан Владимир Михайлович Колосов вспомнил, как Ленинград оказался отрезанным от Большой земли, когда его 8 сентября 1941 года окружили немецкие войска. После этого загорелось место хранения продуктов - Бадаевские склады.

По его словам, после взятия города немцами целую неделю там полыхал огонь, уничтожив самый большой запас провианта. Ветеран Владимир Колосов своими глазами видел, как от голода люди падали замертво прямо на улицах.

Капитан Колосов вспомнил, что немецкие самолеты летали над Ленинградом как хотели, а в сутки было по 20-30 бомбардировок. Сброшенные на здания бомбы он с товарищами собственноручно собирал лопатами.

«Мы поднимались на крышу здания, собирали лопатами эти бомбы», - рассказал ветеран телеканалу «Звезда».

Он был курсантом, дежурным по батарее, когда закончилась война. Услышав о нашей победе, Владимир побежал фотографироваться, по сути сбежав со своего поста, за что потом получил наказание.

До празднования Победы в Великой Отечественной войне осталось 73 дня. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта «100 Дней до Победы» ветераны-фронтовики делятся воспоминаниями и подробностями своих подвигов.

Прежде своими впечатлениями времен защиты Москвы со «Звездой» поделился ветеран ВОВ Семен Яковлевич Люлько. Он уточнил, что все улицы были перекрыты, окна заклеены, фонарей не зажигали, а у выключателей поставили дежурных. Все ради того, чтобы затемнить столицу.

#ВОВ #Победа #Великая Отечественная война (ВОВ) #Ветеран #100 дней до победы #Владимир Колосов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 